Botaanikaaias avatakse mõtlemapanev näitus

Poelettidel säravate kaupade seast on keeruline leida toodet, mis ei sisaldaks palmiõli. Õlipalmi istanduste rajamiseks maha raiutud vihmametsad on aga meie planeedi liigirikkaimad paigad. Üha jõulisemalt kerkib üles küsimus, kui kauaks see nii jääb, kui palmiõli kasutamine suureneb.

«Soovime näitusega juhtida külastajate tähelepanu väga tõsisele keskkonnaprobleemile,» selgitas näituse eesmärki selle korraldaja, botaanikaaia aednik Sten Mander. Poes ostukorvi täites mõtlevad vähesed sellele, et vähemalt pooled valitud toodetest sisaldavad palmiõli ning suur osa õlist tuleb kontrollimata taustaga istandustest.

«Piltlikult öeldes viime iga kord poest kaasa tükikese vihmametsa, mille hulgas võib olla ka järjekordne väljasurnud liik,» lisas Sten Mander.

Näituse raames saab 9. ja 16. juunil kell 20 botaanikaaia õppeklassis vaadata ka 2016. aastal Hollywoodi parimaks dokumentaalfilmiks tunnistatud filmi «Before the Flood», mille üheks produtsent on Oscari pälvinud näitleja Leonardo DiCaprio. Film on eestikeelsete subtiitritega ning seanss on tasuta.

Näitus «Õlipalm ja palmiõli – rohelise katku jälgedes» on avatud 1. juunist 1. juulini ning seda saab vaadata iga päev kella 10–17. Näitusele pääseb botaanikaaia piletiga.