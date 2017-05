Tammeka endine peatreener omandas UEFA Pro litsentsi

Ligi poolteist aastat väldanud kursustega alustati 2015. aasta detsembris. Koolitust viisid läbi Karel Voolaid ja Katrin Kaarna, lisaks käisid vutijuttu puhumas mitmed külalislektorid eesotsas Eesti koondise toonase peatreeneri Magnus Pehrssoniga.

Koolitusel keskenduti Eesti tippjalgpallile, see tähendas rohket videote analüüsi ning erinevate presentatsioonide tegemist. Lisaks said koolitusel osalenud treenerid väga lähedalt näha A-koondise köögipoolt ning oma loengutel rääkiski Pehrsson sellest, millest koondise juures lähtutakse, kuidas mängitakse, millised on üldised põhimõtted.

Indrek Koseri kinnitusel ei olnud koolitus läbi viidud põhimõttel õige – vale, vaid tutvustati erinevaid lähenemisi nii Eestist kui välismaalt. «Lõpuks kujundab iga treener oma töö ja nägemuse ikkagi nii, nagu tema arvates õige on,» märkis Koser.

2014., 2015. ja 2016. aasta hooaegadel Tammeka peatreenerina töötanud Koser tõdes ühtlasi, et kolm aastat sellel kohal oli täpselt piisav periood ning meeskond vajas etteotsa verevahetust ja muutust.

«Aga kindlasti näen ma end ka tulevikus treenerina edasi töötamas, küsimus on vaid selles, kas teen seda Tammekas või kusagil mujal,» ütles Koser.