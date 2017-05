Tartu kontorirotid toetavad jooksuga tulevikutalente

Tartu Rat Race’i projektijuht Veljo Kabin rääkis, et jooksu peamine eesmärk on koostöös toetada Tartu ja Tartumaa andekate noorte huvitegevust kultuuri, teaduse ja spordi valdkonnas. «Seetõttu toimub üritus sümboolselt lastekaitsepäeval ning sel päeval antakse noortele üle ka JCI Toomemäe Laste Ande Arengu Fondi stipendiumid,» selgitas Kabin.

JCI Toomemäe ja Kultuurkapitali toetusel antakse sel aastal välja tervelt kaheksa stipendiumit. Need pälvivad rühmvõimleja Elsa Sinijärv, muusik Kirke Laura Allik, veemotosportlane Stefan Arand, seitsmevõistleja Margit Kalk, Hiinasse õppima suunduv Brita Lii Sei, murdmaasuusataja Stine-Lise Truu, maletaja Albert Pedmanson ning viiuldaja Dagmar Strohmann.

Veljo Kabin täiendas, et lisaks heategevuslikule aspektile soovivad Rat Race’i korraldajad pöörata suuremat tähelepanu tervislikele eluviisidele ning meelitada istuvat tööd tegevad inimesed liikuma. Seetõttu tehakse sel aastal koostööd triatleet Ain-Alar Juhansoniga, kes on ürituse patroon.

1. juunil pannakse ka pidulik punkt JCI Toomemäe ja Avatari tõlkebüroo ühisele heategevuslikule tervisekõnniprojektile, millest võtab osa pea 70 inimest. Projekti eestvedaja Anne Luuri sõnul algselt nädalapikkuseks planeeritud algatus osutus nii edukaks, et seda otsustati pikendada maikuu lõpuni.

«Iga 5000 sammu kohta panustab Avatar JCI Toomemäe Laste Ande Arengu fondi 10 sendiga ning kahe nädalaga kogusime ühiselt üle 10 miljoni sammu ehk ligi 200 eurot,» ütles Luur.

Tartu Rat Race 2017 toimub 1. juunil Raekoja platsil. Üritus algab kell 15.30. Kavas on stipendiaatide etteasted ja nende tunnustamine. Kohapeal on ka SYNLABi spetsialistid, kelle käest on võimalik küsida tervisenäitajate alast nõu. Kell 16 antakse start võidujooksule.

JCI Toomemäe Laste Ande Arengu fondi kaudu on siiani toetust saanud juba üle 20 noore, näiteks ujuja ja mitmekordne Eesti meister Kregor Zirki ning kergejõustiklane Hans-Christian Hausenberg, kes saavutas hiljuti juunioride seitsmevõistluses esikoha ja püstitas omaealiste Eesti rekordi.