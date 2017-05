Elva purskkaev saab viimast lihvi

Eile päeval andis viimistleja Urmo Liiva purskkaevule viimast lihvi. Vett seal sees veel pole. Elva Elama juhatuse liikme Toomas Laatsiti sõnul on kaevu tehnika Tartus eelkatsetatud ja kolmapäeval proovitakse, kas fontään töötab just nii, nagu peab.

Esialgu lootis Elva Elama, et purskkaevu ehitus võiks peale hakata aprillis. Kuna muinsuskaitseameti ja Elva linnaga tuli töö kooskõlastada, ehituse algus natuke viibis. Nii saigi tööd alustada alles maikuu alguses.

Purskkaev on ringikujuline, läbimõõt umbes neli meetrit ja 60 sentimeetrit kõrge. Veejoa kõrgus on poolteist kuni kaks meetrit, mida saab vastavalt ilmale reguleerida. Kaevu keskele on kavandatud valgustusega düüs, mis võimaldab erinevat valguslahendust.

Väga palju on fontääni ehitusse lisaks linnale panustanud nii kohalikud ettevõtjad kui ka eraisikud.

Elva Elama üks juhatuse liikmetest Madis Ess rääkis, et kuna raudteejaama pandi eelmisel aastal täiesti uus valgustus, täpsemalt kollane naatriumvalgus, otsustati, et esi­algu jääb purskkaevu valguslahendus samuti kollaseks.

Kui palju purskkaevu ehitus täpselt maksma läks, pole veel teada. Madis Essi hinnangul jääb see aga 21 000 euro kanti, mis on 5000 eurot enam, kui esialgu arvestati. Väga palju on fontääni ehitusse lisaks linnale panustanud nii kohalikud ettevõtjad kui ka eraisikud. Essi sõnul on eraisikuilt kaevu tarvis tulnud 8000 eurot. «Järelikult on see oluline asi, mis läheb inimestele hinge, ollakse valmis toetama,» arvas ta.

Kuigi purskkaev täitub veega ilmselt juba neljapäeva lõunaajal, on selle ametlik avamine sama päeva õhtul kell 21 koos Ivo Linna kontserdiga. Lastekaitsepäeva tähistamine algab Elvas juba varem. Kella 18st saavad lapsed igas vanuses joosta võidu purskkaevumaratonil.