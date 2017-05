Õnnelikud võimlejad peavad suurt kevadist pidu

Peo üks korraldajatest Ebe Kalja rääkis, et nime pakkus välja esimese ja teise klassi kava «Õnneseened» autor Kadri Jukk.

«Kõik see, mida me siin teeme, tekitab lastes ja noortes õnnelikuks olemise tunde,» selgitas Kalja. «Nad saavad siin olla koos sõpradega, teha midagi lõbusat ning see ei ole võistlus: keegi ei kontrolli, kui hästi või halvasti nad seda teevad.»

Lisaks Tartule ja Tartumaale on osalejaid kõigist Lõuna-Eesti maakondadest, samuti Jõgevamaalt ja Lääne-Virumaalt.

Tänavune võimlemispidu erineb varasematest ennekõike selle poolest, et osalejate ring on märksa laiem.

Lisaks Tartule ja Tartumaale on osalejaid kõigist Lõuna-Eesti maakondadest, samuti Jõgevamaalt ja Lääne-Virumaalt.

Ebe Kalja sõnul võiks osalejate arv 2200st suuremgi olla, sest Tamme staadion võib mahutada palju rohkem võimlejaid.

Nõnda nagu kahel viimasel aastal, on ka tänavu Tamme staadioni muru kaitseks lahti rullitud spetsiaalne kate.

«Eks selle paigaldamine ja transport ole kulukas ja aeganõudev töö ning ega see visuaalselt väga ilus ole, kuid peame hakkama saama,» rääkis Kalja.

Ta nentis, et mõistagi võimleks nad parema meelega rohelisel murul, kuid midagi pole parata.

«Tartus võiks olla veel mõni plats, kus selliseid üritusi saaks korraldada, ilma et see teisi spordialasid mõjutaks,» lisas Kalja.

Ka eile proovis oma järjekorda oodanud Konguta kooli esimese klassi õpilased Kelis Randver ja Delisa Illus kurtsid, et kõva vaiba peal kukerpalle tehes hakkab otsaesine natuke valutama.

«Aga muidu on kava põnev, eriti ägedad on pöörded,» kiitsid tüdrukud.

«Õnneseente» kavaga olid rahul ka Sillaotsa koolis teist klassi lõpetavad Polina Pintšuk ja Huko Kiis, kes kinnitasid, et kava on lõbus ja rasket pole midagi.

Polina Pintšuk poetas eilses proovis, et on siiski natuke närvis, sest mine sa tea – äkki läheb suurel platsil veel midagi sassi.