Võimalik vaid Kallastel: linnavolinikud umbusaldavad linnapead, kelle nime nad ei tea

Istungi viimane päevakorrapunkt on umbusalduse avaldamise algatamine Kallaste linnapea Gennadi Klotškole. Avaldusele on alla kirjutanud linnavolinikud Jaak Üprus, Andres-Andrei Hansman ja Kristina Feklistova.

Pärast avalduse vormistamist on keegi aga märganud, et linnapea perekonnanimi on täiesti vale ning nii on see käsitsi õigeks, Kulkoviks parandatud.

Tõe huvides olgu öeldud, et Kallastel on tõesti linnapeana töötanud Klotško-nimeline mees, nimelt valis sealne volikogu 2004. aasta septembris linnapeaks Viktor Klotško.

Gennadi Kulkov valiti Kallaste linnapeaks 2015. aasta juuni alguses.