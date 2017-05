Tartus avatakse lastekaitsepäeval uus mängu- ja spordiväljak

Uuel mängu- ja spordiväljakul on mängulinnak, seiklusrada, neljakohaline kiik, karussell, liivakastid ja keskne plats, millel sillutiskividest laotud pinnamängud. Lisaks on paigaldatud pingid, jalgrattahoidjad, infotahvel, valgustid ja prügikastid. Rekonstrueeriti mänguväljakut ümbritsevad kõnniteed ning ehitati uus juurdepääsutee.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartul traditsioon iga aasta lastekaitsepäevaks kinkida väikestele ja suurematele tartlastele uus sportimis- ja mänguväljak. «Meie jaoks on oluline, et mängu ja rõõmu jaguks igasse Tartu linnaosasse, seepärast sai selleaastane mänguväljak rajatud Karlova ja Ropka linnaosa piirile, kus oli siiani puudus avalikest mänguväljakutest,» ütles Klaas.

Mänguväljaku rekonstrueerimisprojekti autor on OÜ Ökodisko, ehitas OÜ Tavt. Mänguväljaku uuendamine läks maksma 149 636 eurot.

Neljapäeval kell 10 algaval mänguväljaku avamisel esinevad Piilupesa lasteaia ja -hoiu laululapsed.