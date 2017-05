Galerii: väikesed võimlejad valmistuvad suureks peoks

Staadioni tribüünil oma järjekorda oodanud Sillaotsa kooli teise klassi õpilased Polina Pintšuk ja Huko Kiis kinnitasid, et kavas pole keerulist midagi. «Raske ei ole, hoopis lõbus on,» kinnitas Polina, kuid lisas, et väike närv on ikka sees: äkki läheb midagi sassi.

Konguta koolis esimest klassi lõpetavad Kelis Randver ja Delisa Illus kiitsid samuti, et kava on põnev, kuid samas kurdeti, et Tamme staadionile lahti rullitud spetsiaalse katte peal kukerpalle tehes hakkab otsaesine natuke valutama.

Võimlemispeo projektijuht Ebe Kalja rääkis, et võrreldes eelmiste aastatega on tänavu osavõitjate ring märksa laiem ning võimlejaid tuleb Tamme staadionile Vastseliinast Lääne-Virumaani. Külalistena astuvad võimlemispeol üles VK Janika, JJ Street, rahvatantsijad, Tähtvere tantsukool ning 2017 aasta Laulukaruselli Grand Prix tiitliga pärjatud Tartu laulutüdruk Krislin Sallo.