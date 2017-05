Tartu peibutab külalisi suvise turismimänguga

Tänasega algas Tartu linna järjekordne suvekampaania, mis kannab seekord nime «Tartus on rohkem». Kampaania keskmeks on suvine turismimäng, mis pakub peredele, sõpruskondadele ja kõigile teistele huvilistele võimaluse veeta avastamist väärt suvepuhkus Tartus. Kampaania on suunatud nii eesti- kui venekeelsele elanikkonnale ja seetõttu on ka turismimäng saadaval kahes keeles.