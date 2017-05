Staažika linnavoliniku Toomas Kapi sõnul läheb tervel Eestil hästi. Siin ei ole sõda, üleujutusi ega vulkaane ja inimestel on võimalus ennast teostada.

​Toomas Kapp on Tartu volikogu liige olnud üle 20 aasta, ikka võimu poolel, ja kogu selle aja on ta olnud linnaettevõtte AS Tartu Veevärk juhataja.