Eelnevad aastad Emajõel töötanud ujuv purskkaev viiakse Raadi järvele

Kuna Kaarsild on praegu remondis ja aasta lõpu poole läheb remonti veel Emajõe kaldakindlustus Atlantise juures, leiti Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haagi sõnul, et objektile, mille juures käivad remonditööd, pole mõtet purskkaevu panna.

Nii leppiski linn kokku Eesti Rahva Muuseumiga, et ujuv purskkaev viiakse sellel hooajal Raadi järvele. Haagi sõnul peaks see tööle hakkama lähima paari nädala jooksul. Praegu veel tegeletakse sellega, kuidas fontään järvel töötades voolu saaks. Haak lisas, et purskkaev on korras ja selle jugagi on paar meetrit varasemaga võrreldes võimsamaks tehtud.

Haagi sõnul on Kaarsilla remondi lõppedes plaan purskkaev Emajõele tagasi tuua, kuid täna selle kohta kindlat otsust siiski veel pole. «Oleme arutanud, et võibolla purskkaev tuua Kaarsilla juurde lähemale, aga see on veel läbi rääkimiste küsimus. Variante on siin mitmeid,» lausus ta.