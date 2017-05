Galerii: spordimuuseum tõi loetud päevadeks eriilmelised rattad rahva ette

Väljapanekul näeb nii Rein Taaramäe esimest treening- ja võistlusratast kui ka Colnago võistlusratast, millega olümpiavõitja Aavo Pikkus käis Montreali tänavail kihutamas. Samuti Lauri Ausi viimaseks jäänud võistlusratast, mille sõidud said läbi 2003. aasta suvel, kui rattur trenni tehes roolijoodiku põhjustatud liiklusõnnetuses hukkus.

Lisaks erinevatele spordiratastele saab väljapanekul uudistada ka rattaid, mis on hoopiski erilised, näiteks tandemratast, millel sõitjad seljad vastamisi sõidavad, mis on eriti kõrged või mis on mõeldud kauba vedamiseks.

Näituse looja, spordimuuseumi teaduri Rait Männiku sõnul on näitusel põnevat avastamist kõigil, keda rattad kõnetavad.

Näituse looja, spordimuuseumi teaduri Rait Männiku sõnul on näitusel põnevat avastamist kõigil, keda rattad kõnetavad. «Oleme ainult selleks nädalavahetuseks kokku pannud valiku nii ajalooliselt kui oma käitumiselt ja välimuselt väga erilistest ratastest, et pakkuda suure rattapeo nautijatele ka pisut teistmoodi elamust,» rääkis Männik.

Laupäeval saab muuseumi ees aga kella 15st vaadata, kuidas Tartu noored BMX-akadeemia kasvandikud võistlevad spetsiaalselt ürituse tarbeks kohale toodud takistustel teineteisega mõõtu võtavad. Samal ajal saavad kõik end isemoodi sõiduvahenditel proovile panna.