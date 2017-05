Lugeja Olerexi peale pahane: miks reklaamitakse püsikliendi soodustust, kui seda tegelikult ei arvestata?

Lugeja kirjeldas, et läks kolmapäeva õhtul Tartus Aardla tänava Olerexi automaattanklasse, kus oli suurelt plakat, et püsikliendile kehtib tankimisel kliendikaardisoodustus 2,4 senti liitri kohta. Tankimisel avastas aga lugeja, et soodustus ei kehti. Samas tanklas oli veel mitu inimest, kes seepeale sõitsid umbes kolmsada meetrit eemale Circle K tanklasse, kus kehtis nii kampaaniahind kui ka püsikliendi soodustus. Selline teavitamatus pahandas Olerexi klienti, kuna tankla peal oli suur plakat, mis lubas soodustust.

Olerexi turundusjuht Janne Laik selgitas, et nende tanklates on püsivalt üleval kommunikatsioon nende lojaalsusprogrammi püsikliendi soodustuste kohta ja viide Olerexi kodulehele täpsemate tingimustega tutvumiseks. Laik lisas, et erikampaaniate kestel lojaalsusprogrammi allahindlused tõepoolest täiendavalt ei rakendu ja see on alati olnud kirjas Olerexi kodulehel.

Toimetuse poole pöördunud lugeja küsis seepeale, et kas tõesti peab klient igapäevaselt Olerexi kodulehte külastama, et kampaaniatega kursis olla?

«Klientide tagasiside on meile väärtuslik ja meie klientide rahulolu on meile tähtis, mistõttu vaatame üle täiendavad kommunikatsioonivõimalused kõigis meie tanklates,» märkis Laik.