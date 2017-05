Viktor ja Helmi Linnamägi võtsid pangalt saadud kirja peale eile ette teekonna Otepäält Tartusse SEB pangakontorisse, et oma elukohta kinnitada. Selgus, et edaspidi peavad nad selle käigu vähemalt korra aastas ette võtma. SILLE ANNUK

Ontlik vanapaar, 82-aastane Helmi ja 89-aastane Viktor Linnamägi, sõitis eile Otepäält Tartusse, et tulla SEB kontorisse. Panka mineku põhjus oli Linnamägidele arusaamatu. Nimelt saabus Helmile mai alguses SEB-lt kiri, et ta peab oma isikuandmeid internetipangas või pangakontoris kinnitama. Kirjas seisis rõhutatult, et andmed tuleb uuendada hiljemalt 30. juuniks