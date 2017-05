Jalgrattavõistlused toovad linna palju liikluspiiranguid

Nädala keskel suleti Aura veekeskuse parklaosa liikluseks. See jääb suletuks pühapäeva südaööni.

Homme kell 14–17 on Turu tänav Soola ja Aida lõigus liikluseks täielikult suletud. Pärast seda on kolm tundi lubatud liigelda sellel lõigul ühel sõidurajal. Reedel kella 20st kuni pühapäeva õhtul kella 22ni on Turu tänav Soola ja Aida tänava lõigus liikluseks taas täielikult suletud.

Reedel tuleb liikluspiiranguid arvestada kella 15–16 vahel veel Puiestee tänaval linnapiirist kuni Narva maantee ristmikuni. Sealt edasi on piirangud Vabaduse sillast kuni Turu tänava alguseni. Samuti on sel ajavahemikul peatatud Puiestee tänaval ja Narva maanteel kulgevad bussiliinid.

Laupäeval ja pühapäeval rattaüritused jätkuvad. Liikluspiiranguid tuleb taas arvestada enamasti kesklinnas, Karlovas ning Supilinna ja Tähtvere linnaosa alguses.

Avalik liinivedu on peatatud või ümber suunatud Tartu GP ja rattaralli lastesõitude raja alla jäävatel tänavatel laupäeval kell 10.30–18.30. Pühapäeval ei sõida ühissõidukid Riia tänaval Tartu rattaralli stardikolonni läbisõidu ajal kell 9.55–10.20 ja kell 10.55–11.20.

Täpsemate liikluskorralduslike muudatustega saab tutvuda Tartu linna kodulehel.