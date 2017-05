Võimlemispidu koondab üheks õhtuks Tamme staadionile tuhandeid tantsijaid

Tänavune pidu toob platsile erinevas vanuses tantsijaid üle Eesti. Võimlemispeo projektijuht Ebe Kalja sõnul on väga hea tõdeda, et pidu on nii jõudsalt laienenud. Osavõtjaid on lisaks Tartumaale veel Lääne-Virumaalt, Viljandi-, Võru,-Jõgeva- ja Põlvamaalt. Külalisesinejaid on ka Tallinnast ja Pärnust.

Paljud peol osalejad igapäevaselt tantsimisega ei tegele. Võimlemispeo pealavastaja Sirje Eomõis tõdes, et paljud peol osalejad on tunnistanud, et see on neile ainuke sellist laadi sportlik- liikuv tegevus üldse, mida nad harrastavad.

Tartu võimlemispidu sai alguse kuus aastat tagasi ja peo eesmärk on ühendada liikumine ja tants erinevate stiilide ühendamise näol. Kavasid hakatakse õppima talvel ning neis kasutatakse erinevaid võimlemiselemente, tantsusamme ning ka erinevaid vahendeid.

Peo juht on sel aastal Madis Ligi.