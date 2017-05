Pildid: botaanikaaias puhkes õide taim, mis õitseb vaid kord sajandis

Tartu ülikooli botaanik Ülle Reier märgib botaanikaaia Facebooki lehel, et ära õitsenud taimed surevad ja uuenemine toimub seemnete abil. Sirmbambustel on see vahemik bambuste seas üks pikimaid - 100 kuni 120 aastat.

«Siledad sirmbambused hakkasid oma kodumaal Hiinas õitsema juba kümme aastat tagasi ja panid loodusekaitsjad muretsema, sest just sirmbabmused on ohustatud hiidpanda põhitoit. Võtab aega, enne kui äraõitsenud ja surnud sirmbambuste asemele seemneist uued kasvavad,» kirjutab Reier.

Ilutaimena kasvatamiseks paljundatakse sirmbambuseid vegetatiivselt, kuid ka sellistel taimedel on ikkagi sama rütm sees ja nad hakkavad õitsema vaatamata sellele, et on hoopis Eestisse sattunud.