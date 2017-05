Kambjas stardib tervisejooksude sari

Peakorraldaja Rauno Kiuru teatel peetakse sel aastal uudsena 27. juunil ja 29. augustil ka 10 km võistlusjooks ning 30. mail ja 25. juulil võimsusjooks. Viimane tähendab seda, et joostakse Kopsumäe jalamilt tippu.

Teisipäeval antakse võistlusjooksule start kell 18. Start on tervisejooksjatele avatud kell kuni kella 20 ning finiš suletakse kell 21. Tervisejooksjate registreerimine toimub kohapeal, võistlusjooksjad saavad registreeruda e-kirjaga aadressil info@kambjasport.ee või võistluskeskuses 45 kuni 10 minutit enne võistluse algust.

Korraldaja MTÜ ATP Meelelahutus on üldsusele varasemalt teada peamiselt autospordi ürituse Kambja Jää kaudu, mida on korraldatud kaheksal korral. Tervisejooksusarja peakorraldajaks on kehakultuurlane, kehalise kasvatuse õpetaja, treener ja Kambja spordihoone juhataja Rauno Kiuru. Sarja korraldajad soovivad üritusega propageerida tervislikke eluviise, motiveerida inimesi tegelema tervisejooksuga ning tutvustada osalejatele Kambja terviseradasid.

Täiendav teave ja võistlusjuhend on leitavad ürituse kodulehelt aadressil http://www.kambjasport.ee.