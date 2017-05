Peetri tiigi lähistele tuleb spordiplats

Kummiplaatidega kaetud alale tulevad tõstekangid, rööbaspuud, rippredelid, ronimissein ja takistusrada. Samuti paigaldatakse platsile suur pesakiik.

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski märkis et linn jätkab vabaõhu spordiplatside loomist, kuna tartlased kasutavad neid hoolega. Ülejõe ja Raadi elanikud on neist ehk kõige enam puudust tundnud ja Semilarski sõnul on elanikud teinud sellesisulisi ettepanekuid samuti kaasavasse eelarvesse.

Spordiplatsi rajamine läheb maksma 29 635 eurot ning see valmib juuli lõpuks.