Ööklubi Atlantis sulgeb uksed. Esialgu sügiseni.

Atlantise programmijuht Silvo Piir ütles Tartu Postimehele, et ööklubi edasine tegevus ei ole veel selge, aga vähemalt senikaua kuni kestab Kaarsilla remont, uksi ei avata. «See sulgemine puudutab praegu ainult esimest korruste ehk ööklubi ja Star Cafed. Ülemise korruse restoran jääb lahti,» sõnas Piir.

Kaarsilla remont on Piiri sõnul Atlantise külastatavust oluliselt mõjutanud. «Atlantisesse on tuldud kogu aeg jalgsi üle Kaarsilla, aga oktoobri lõpuni seda teha ei saa. Põhi melu toimub praegu seal kus on Shooters, Level, Maasikas ja VaBank,» sõnas Piir ning lisas, et kui klubi sügisel jätkab, siis kindlasti mitte sellise kontseptsiooniga nagu see on praegu.

Atlantise omanik Olga Aasav ütles, et tema praegune otsus on klubi kinni panna. «Minu poolt on see tehtud. Ma pole enam klubi inimene ja minu sisetunne ütleb, et klubi läheb lõplikult kinni, aga ma ei saa rääkida maja omanike eest. Võib-olla tulevad uued rentnikud ja Atlantis jätkab. Mina seda pidada enam ei soovi,» sõnas Aasav.

Atlantis avati 1995. aasta detsembris ning on siiani kõige kauem tegutsenud ööklubi Tartus.