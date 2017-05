Majanduskonverents toob Tartusse Nobelisti

Konverentsil tuleb juttu tuleviku tööoskustest finantsvaldkonnas, rahapoliitikast ning majandustsüklite ja finantsturgude omavahelistest seostest.

Ürituse ühe korraldaja, TÜ makroökonoomika dotsendi Lenno Uusküla sõnul keskendutakse konverentsil analüütilistele oskustele, mida keskpangad ja finantssektor tulevikus vajavad.

«Meil on palju suurandmebaase, millelt saab täpsemalt prognoosida, näiteks Facebook’i ja Google’i suunatud reklaamivalik. Need viisid, kuidas prognoos tekib, on juba keerulisem teema. Me nimetame neid meetoditeks, näiteks regressioon, neuronvõrgustik või juhuslik mets. Aga need on inimese jaoks mustad kastid,» kommenteeris Uusküla. Ta lisas, et osad neist ei pakugi mõistuslikku seletust, vaid ütlevad, et nii on ja kõik. «Kuidas sa tuled avalikkuse ette keskpangana ja ütled, et nüüd inflatsioon tõuseb või langeb ja me teame seda, sest masin ütles nii?» kommenteeris Uusküla.

Tulevikuoskuste paneelsessioonil diskuteerivad konverentsil Eesti Panga president Ardo Hansson, Soome Panga majandusosakonna juhataja Juoko Vilmunen, Taani Rahvuspanga vanemnõunik Kim Abildgren, Swedbanki juhatuse esimees Robert Kitt ja Leedu Panga juhatuse liige Marius Jurgilas.

Konverentsile on kohale kutsutud ka Princetoni ülikooli professor Christopher A. Sims, kes on majandustsüklite asjatundja ning põhjalikult uurinud finantsturgude ja majandustsüklite omavahelisi seoseid. Talle anti 2011. aastal Nobeli preemia majandusteaduses koos Tom Sargentiga nende panuse eest empiirilistesse uuringutesse põhjusest ja tagajärjest makroökonoomikas. Ta on avaldanud artikleid praktiliselt kõikides majandusteaduse tippajakirjades.

Ürituse täpsema ajakavaga on võimalik tutvuda konverentsi kodulehel. Konverentsi töökeeleks on inglise keel, kõik huvilised on oodatud.