Pilduudis: värskelt mahamärgitud rattatee juhatas otse posti otsa

Tartu linna jalg- ja jalgrattateede spetsialist Mihkel Vijar ütles möödunud nädalal tehtud märgistust kommenteerides, et kahetsusväärsel kombel ei teinud töö tegija seda nii, nagu projekt ette nägi.

«Projekti järgi peab jalgrattur jätkama oma teed sõiduteel koos autodega,» selgitas Vijar ega osanud öelda, miks märgistuse teinud KiirWarren.KLi töömehed ei jälginud, kuhu nad ratturid juhatavad.

«Sellele küsimusele peab töövõtja ise vastama. Eks kõik ole inimesed ja ma ei oska öelda, miks see juhtus. Linna ees on nad vabandanud ja nüüdseks on see juba ära parandatud,» sõnas Vijar.

Värske markeering jookseb Baeri tänava algusest kuni Ilmatsalu ja Betooni tänava ristmikuni. Kui kaua see vastu peab, ei julgenud Vijar pakkuda. «Hankes on nõutud tähtaeg teetöödele, markeering on aga kuluv osa. Kui seal on kõva liiklus, võib see suvega ära kuluda. See on igas kohas erinev ja rusikareeglit pole. Näiteks Kesk tänaval on punane vaip aastast 2010 vastu pidanud,» lausus Vijar.

Punase katte üldine mõte on Vijari sõnul juhtida tähelepanu liikluskorralduse muudatusele ristmiku piirkonnas. «Nii peaks olema jalgrattur autojuhtidele paremini märgatav,» selgitas Vijar.