Tartu ülikool otsib uut kantslerit

1. juulist 2017 ametisse asuva rektoraadi koosseisus on planeeritud muudatusi nii isikute kui ka tööjaotuse osas, seepärast jäi pärast Andres Liinati lahkumist mõneks ajaks täitmata ka kantsleri ametikoht, teatas Tartu ülikooli avalike suhete osakond.

Rektor Volli Kalmu sõnul oli tal plaan jätkata pärast rektorivalimisi uuel ametiperioodil kahe prorektoriga senise kolme asemel ning seega vajas ta aega, et uue meeskonna tööjaotus tervikuna läbi vaadata.

Lähiaastatel on kantsleri juhtimisel vaja ülikoolis ellu viia mitmeid olulisi arendusi, näiteks kaasaegse õppeinfosüsteemi väljaarendamine ja Emajõe äärde ettevõtete ja akadeemia kokkupuutekeskkonnaks rajatava Delta hoonetekompleksi ehitamine.

«Ootan kantsleriks kandideerima varasema suure organisatsiooni juhtimise kogemusega ambitsioonikaid inimesi, kes soovivad panustada ülikooli missiooni täitmisesse ja arengueesmärkide elluviimisesse,» ütles rektor.

Tartu ülikooli endine kantsler Andres Liinat lahkus ametist omal soovil 2017. aasta jaanuari alguses. Kantsleri ülesandeid on siiani täitnud arendusprorektor Erik Puura.

Rektor loodab peatselt jõuda kokkulepeteni ka uute prorektorite ning nende vastutusvaldkondade täpsema jaotuse osas.

«Prorektori amet on intensiivne ja vastutusrikas ning sellele tööle pühendudes jääb isiku varasem akadeemiline tegevus paratamatult tagaplaanile. Olen pidamas konsultatsioone võimalike uute rektoraadi liikmetega ja kinnitan, et ülikoolis on need inimesed, kes on valmis ülikooli juhtimise vastutust võtma, täiesti olemas,» kinnitas Volli Kalm.

Mõlemad prorektorid asuvad ametisse eeldatavasti 1. juulist, avalik konkurss kantsleri ametikoha täitmiseks lõpeb 19. juunil ja sobiva kandidaadi loodab ülikool välja valida hiljemalt augustiks.