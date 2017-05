Kolm ja pool aastat tagasi kohtus noor tartlanna oma töö tõttu väikese nukitsamehega, varases teismeeas tüdrukuga, keda on elus nii palju väntsutatud, et tal oli kõigest siiber. Tüdruk, kes elas väga keerulise taustaga kodus, oli käinud juba sedavõrd paljudes koolides, et kõiki neid enam ei mäletanudki, ta oli noorsoopolitsei ja alaealiste komisjoni püsiklient.