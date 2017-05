Väikene Krabi koolimaja on vaid 20 aastat vana. Üks selle võlusid on, et keerulistest peredest pärit lapsed leiavad seal kaasõpilastega kergemini ühise keele kui tavakoolis, kus nad võivad oma probleemide tõttu liialt kergelt sattuda konfliktidesse.

FOTO: Sille Annuk