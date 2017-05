Tartu linnavalitsus arutab täna Mõisavahe 75 kinnistu detailplaneeringu algatamist, mis võiks ehk olla vähekõnetav. Huvitavamaks muudab asja see, et see üle hektari suur maatükk idaringtee kõrval on silma jäänud ka Saksa odavpoodide keti Lidl Eesti esindajatele.