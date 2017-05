Tohoh?! Kas tõesti keelab märk Põlva peale keerata?

Miks on enne suurt ristmikku selline segadust tekitav liiklusmärk üles seatud? Seda enam, et samas kohas on maanteel eraldussaare märgis, millest liiklusseaduse järgi üle sõita ei tohi ehk siis vasakpööre on seal nagunii keelatud.

«Jah, seal on maanteel keelav markeering ning vasakpööret keelav liiklusmärk rõhutab seda,» vastas maanteeameti piirkondliku liikluskorralduse talituse Tartu liikluskorraldaja Andrus Prükk. «Ka möödasõidukeeld on tihti samamoodi tähistatud: maanteel on pidev joon ning maantee kõrval möödasõitu keelav liiklusmärk.»

Et kõnealuses kohas on suurim lubatud sõidukiirus 70 km/h, peaks autojuht tema sõnul märkama vasakule jäävat väikest põlluteed, mis viib ehitusjäätmete ladustamise platsile. «Kes tähelepanelikult sõidab ja liiklusseadust mäletab, see saab aru, millega ses kohas tegu on,» märkis Andrus Prükk.

Põlluteele vasakpööret keelav märk pandi üles liiklusohutuse auditi põhjal. «Praegu jääb märk sinna alles, telefonikõne pärast me seda maha ei võta,» ütles Andrus Prükk. «Räägime kõigepealt ehitusjäätmete ladustajaga, kui palju autosid sinna platsile üldse käib. Siis võtame otsuse vastu.»