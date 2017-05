Volga vitraažlagi on endiselt kadunud

«Koostatakse lae tagasipaneku projekti, tehnilist lahendust, aga see pole veel minuni jõudnud,» andis asjade käigust ülevaate Küütri 1 hoone omaniku, Ateena Maja OÜ juhatuse esimees Peeter Kukk.

Ta selgitas, et vitraažlagi tuleb nüüd alla poole tuua, sest ööklubi lakke on heliisolatsiooniks pandud ligi kümme sentimeetrit heli summutavat materjali, mille peal on omakorda kipsplaat.

Läheb veel aega

«Läks aega, et seal kõik üle mõõta ja fotografeerida,» ütles Peeter Kukk. «Usun, et järgmise kuuga saab lagi oma kohale tagasi. Informeerin, kui projekt on valmis.»

Tartu Postimees kirjutas tänavu 10. aprillil, et Volga asemel tegutsevast ööklubist on kadunud Tartu kuulsa klaasimeister Jaan Puustusmaa tehtud vitraažlagi.

«See oli isetegevus. Muinsuskaitse eritingimuste järgi on hoone interjööri kuuluv vitraažlagi säilitav,» ütles toona Tartu linnavalitsuse kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist Egle Tamm ja lisas, et lagi on alles, seda hoitakse ööklubi kõrval Athena keskuse ühes ruumis. «Lagi tuleb tagasi panna, see on majaomaniku asi,» kinnitas Egle Tamm.

Peeter Kuke sõnul oli lagi vaja maha võtta heliisolatsiooni paigaldamiseks, sest ööklubi majanaabrid nurisesid valju muusika pärast. «Rentnik kooskõlastas lae mahavõtmise ja heliisolatsiooni paigaldamise minuga,» ütles ta. «Tunnistan – minu viga, planeerimise järk jäi ära, kuid asjaga oli kiire, laes oli vajunud kohti.»

Kuulsa meistri töö

Küütri 1 vitraažlae kavandas hoones asunud kohviku Ateen ja Athena kino sisekujunduse autor, arhitekt Nikolai Willer. 1930. aastal valminud vitraažlae valmistas Tartu kunstklaasitööstuse omanik Jaan Puustusmaa (1884–1969).

1913. aastal tegi Moskvas kunstklaasimeistriks õppinud Puustusmaa tsaar Nikolai II Krimmi ehitatud valgest marmorist Livadija lossile klaasist mosaiiklae ning klaasmosaiigis aknad ja rõdud. Selle eest andis tsaar talle kuldauraha. Eestis tegi Puustusmaa ka Tartu Toomkohviku ja Tallinnas Kultase kohviku sisseseade klaasitööd.

Pärast Küütri 1 erastamist jäi hoone tühjaks, lagi võeti maha. Selle sajandi alguses, maja taastamise ajal leiti see Tartust Jaama tänavast ühe maja keldrist. Küütri 1 taastamisel töötanud arhitekt Aivar Roosaare sõnul on Puustusmaa tehtud vitraažlaest enam kui kaks kolmandikku originaal.