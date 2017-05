ERMis tuli muuseumiööl järjekorras oodata

ERMi avalike ja välissuhete juht Kaarel Tarand rääkis, et kuna muuseumiöö uues hoones oli esmakordne kogemus, ei seadnud muuseum ootusi, kui palju inimesi võiks läbi käia viie tunni jooksul, kui sissepääs oli kõigile prii.

Majal on teatavasti võimsuse piirid ja ERM oli Tarandi sõnul valmis selleks, et teatud ajal on muuseumis nii palju inimesi, et kõik ei mahu näitustealale ära ning liiklust tuleb nii-öelda reguleerida. Nii juhtuski, et soome-ugri kultuuri püsinäitusel «Uurali kaja» tuli inimestel järjekorras oodata.

Kuigi muuseumiööl käis ERMis pea kolm korda rohkem rahvast kui kõige populaarsematel päevadel, pidasid näitused ja tehnika suurele inimhulgale vastu ning Tarandi kinnitusel midagi suuremat ära ei lõhutud.

Laupäev on ERMis ka muul ajal ülekaalukalt kõige populaarsem külastuspäev. Alates avamisest käis laupäeviti 2000–2500 külastajat, nüüd jääb see arv 1000–1500 kanti.

Esimest aastat pidas uues majas muuseumiööd samuti rahvusarhiiv Nooruse tänaval, mida külastas laupäeval 850 inimest.