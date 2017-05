Ajakiri Time teeb dokumentaalfilmi Eestisse saabunud Süüria põgenikeperest

Ajakirja Time videoreporter Francesca Trianni on neil päevil Eestis ning jälgib siin ühe Süüria põgenikepere tegemisi, kes saabusid siia sel aastal Euroopa Liidu rändekava alusel.

Et lasta siia saabunud põgenikel end rahulikult sisse seada, ei soovi Trianni täpsemalt avaldada, kus Eestimaa otsas nimetatud pere elab.

«Alustasime oma projektiga eelmise aasta sügisel, mil me otsisime Kreeka ühest pagulaslaagrist üles kolm Süürast pärit põgenikepere, kus pereema oli lapseootel ning film algab sellega, kuidas igasse meie filmi tegelaste perre sünnib laps,» märkis Trianni.

Ta selgitas, et kaks nende jälgitavat peret on veel Kreekas, kuid üks pere on jõudnud Eestisse.

«Me oleme kõigi kolme pere tegemistel hoidnud nüüd enam kui pool aastat silma peal. Eestis olles räägime filmi tarvis ka põgenike tugipersonaliga ja tausta mõttes intervjueerime ka kohalikke ajakirjanikke, kes põgeniketemaatikat kohalikus meedias on kajastanud,» lisas Trianni.

Lõuna-Eesti meediaväljaannete seas väisas Trianni filmi tarvis Tartu Postimeest ning uuris, milliseid artikleid on see väljaanne pagulastest kirjutanud.

Seda, millal film täpselt valmis saab ning millal ja kus seda Eestis näha saab, ei osanud Trianni öelda.

«Kindlalt võin väita, et filmi tahame valmis saada järgmisel aastal, kuid täpsemat tähtaega öelda ei oska,» sõnas Trianni ning lisas, et dokumentaalfilmi tegemisel on tähtaegu raske paika panna, sest filmitegelaste saatus on lahtine ning iial ei tea, kui kaua nende kodu otsimine võib aega võtta.

Esialgne pealkiri on dokumentaalfilmil juba paigas, kuid ka see võib aja jooksul muutuda.

«Mõtlesime pealkirjaks panna «Kodu otsides», kuid praeguse seisuga on kaks pere veel endiselt pagulaslaagris, seega võib juhtuda, et peame pealkirja ära muutma,» lisas ajakirja Time videoreporter.