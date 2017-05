Möödub aasta abilinnapea kinnipidamisest. Mis on kriminaalasjast saanud?

Kahtluse all 20 isikut

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Marek Vahingu sõnul on Tartu endisele abilinnapeale Kajar Lemberile altkäemaksu võtmises ja soodustuskelmustes kahtlustuse toonud kriminaalasi aktiivses kohtueelses menetluses.

«Kokku on kahtlustatavate hulgas ligikaudu 20 isikut,» ütles ta.

Vahingu sõnul võtavadki sellised menetlused kauem aega, sest läbi tuleb töötada suur hulk materjale. «Konkreetse kriminaalasja uurimisplaani kohaselt kuulatakse üle kuni sada tunnistajat, töötatakse läbi üle 40 digiseadme, mille hulgas on 22 arvutit ja kuus telefoni, loetakse läbi ligi 20 000 e-kirja ning analüüsitakse enam kui 20 000 paberkandjal olevat dokumenti,» kirjeldas ta.

Vahing lisas, et materjalide põhjal tehakse ka suur finants­­analüüs. Ning lisaks materjalide läbi lugemisele ja läbi töötamisele tuleb iga dokumendi, seadmetes sisalduva infokillu ning e-kirja puhul hinnata nende seotust kriminaalasja uurimisega.

Keskkriminaalpolitsei ma­­janduskuritegude büroo juhi Janek Maasiku sõnul on tavapärane, et suuremahulisi kriminaalasju menetlevad korraga mitu menetlejat, analüütikud ning vajadusel ka mõne spetsiifilisema valdkonna spetsialistid. Sellegi kriminaalasja uurimisse on rakendatud arvestatav uurimisgrupp, mis iga päev tegeleb tõendite kogumise ja vormistamisega.

Teadupärast asub endise abilinnapea Kajar Lemberi kriminaalmenetlust juhtiv eriasjade prokurör Marek Vahing tööle riigiprokurörina. Mis saab uurimisest edasi?

Prokuratuuri kinnitusel saab Lõuna ringkonnaprokuratuur tänavu 1. juulist tõepoolest uue juhtivprokuröri ning eriasjade prokuröri.

Juhtivprokuröriks saab Kairi Kaldoja, eriasjade prokuröriks aga varem Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurörina töötanud ja Viru ringkonnaprokuratuuri juhtiv Margus Gross.

Prokurör vahetub

Nii vahetub peagi ka Lemberit puudutava kriminaalasja menetlemist juhtiv prokurör. Sellega ei kaasne aga ajakadu menetluses ning Vahing ei näe Lemberi kriminaalasja puhul ka mõistliku menetlusaja möödumise ohtu.

Kohtueelset uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ning uurimist juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.