Kui klient on restoranile või kohvikule lähedal, on üks võimalus, et toidu toob kohale kuller jalgrattal. Tartu ülikooli tudeng Daniel Lahtvee on üks ettevõtte Wolt kulleritest. Sportliku eluviisiga noormehele töö sobib, sest talle meeldib väga jalgrattaga sõita, boonuseks seejuures on kooli kõrvalt raha teenimine.

FOTO: Sille Annuk