Pildid: tartlased tunnevad rõõmu suvisest ilmast

Sel nädalal on olnud valdavalt päikeseline ilm ja nii on ka veetemperatuur Emajões kerkinud ootamatult kiiresti. Täna pärastlõunal näitas ilmateenistuse automaatjaam Tartu kesklinnas Emajõe veetemperatuuriks 15,8 kraadi. Anne kanalis on vesi arvatavalt soojemgi. Ametlik rannahooaeg algab siiski alles 1. juunil ja alles siis hakatakse veetemperatuuri täpselt mõõtma.