Galerii: Muuseumiöö võttis tuurid üles

Kokku 18 mäluasutust Emajõelinnas ja kuus Tartu maakonnas avasid täna õhtul oma uksed, sest käes on Muuseumiöö. Soe kevadõhtu meelitab arvatavalt tuhandeid inimesi linna erinevaid muuseume väisama. Nii on see olnud ka varem.