23 riigi füüsikatarkpead selgitavad Tartus välja leidlikud

Physicumis täna kell 19 asetleidvale avatseremooniale oodatakse 95 õpilast ja 37 õpetajat ning vaatlejat kokku 23 riigist, sealhulgas neljast Lõuna-Ameerika ja Aasia külalisriigist.

Tallinna Tehnikaülikooli füüsikaprofessor Jaan Kalda, kes on üks Euroopa füüsikaolümpiaadi idee autoreid, ütles, et kui rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi ülesanded on muutunud järjest pikemaks, meenutades kõrgkooli kontrolltööd, mille puhul saavad võita vaid kõige kiiremad, siis Euroopa olümpiaadi idee on välja selgitada loomingulised õpilased, kes keerulistest ülesannetest suudavad jagu saada tänu leidlikkusele.

«Me oleme koostanud lühikesed ülesanded, mille lahendamine nõuab eelkõige loomingulisust,» märkis Jaan Kalda. «Kuna rahvusvaheline füüsikaolümpiaad oma ligi 90 osavõtjariigiga on muutunud väga suureks ja inertseks, siis seda muuta olnuks keeruline, nii oleme alustamas üht täiesti uut olümpiaadi, soovides vältida eelneva nõrku kohti.»

Olümpiaadi eksperimentaalsete ja teoreetiliste ülesannete lahendamine leiab Physicumis aset kahel päeval, eksperimentide voor on homme.

Eesti koondises asuvad võistlema Taavet Kalda ja Kaarel Hänni Tallinna reaalkooli 12. klassist, Eva-Maria Tõnson ja Richard Luhtaru Hugo Treffneri gõmnaasiumi 10. klassist, Kontstantin Dukatś Narva keeltelütseumi 9. klassist ja Kaarel Kivisalu Tallinna reaalkooli 9. klassist.

Andreas Valdmann

Nende treener on Tartu Ülikooli füüsikadoktorant Andreas Valdmann, kes on Hugo Treffneri gümnaasiumi vilistlane ja kümmekond aastat tagasi oli tema ise üks neist õpilastalentidest, kes füüsikaolümpiaadidelt kirkaid medaleid korjas.

Ülikooliõpingute ajal on Valdmann keskendunud optikale ning ta doktoritöö uurib, kuidas on valguskimpe võimalik kõverjooneliselt liikuma panna ja mis sellest head sünnib. Vaata videot!

Valdmann ütles, et eesti õpilased on väga heas vormis ning hästi ette valmistunud. Täna soovib ta, et nad oskaksid end välja puhata ja ilusat päeva nautida, kuna puhanud peast on homsel, viis tundi kestval eksperimentide voorus kõige enam kasu.

Euroopa füüsikaolümpiaad kestab 20. kuni 24. maini ning lisaks ülesannete lahendamisele korraldatakse olümpiaadil osalejatele ka üks akadeemiline ja teine ettevõtlusteemaline huviloengutega karjääripäev.

Olümpiaadi tulemused selguvad 24. maiks.