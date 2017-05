Nõo vallarahva esindajad andsid minister Korbile üle protestiallkirjad

Veebruaris, mil vabariigi valitsuse haldusreformi töörühm käis välja ettepaneku ligi 4200 elanikuga Nõo vald sundliita sügisel tekkiva Elva vallaga, sünnitas rahvaalgatuse nimega «Vali Nõo». Rahvaalgatuslik grupp ei nõustunud valitsuse ideega saada sundliidetudl Elva vallaga.

«Vali Nõo» algatuse üks eestvedajaid, Nõo päevakeskuse juhataja Krista Kvarnström selgitas, et Nõo rahvas liigub Tartu suunal ning Elvaga neil ühisosas puudub.

«Liiatigi ei soovinud viis omavalitsust kuuest, kes sügisel Elva moodustavad, et Nõo nendega ühineks. Vaid Elva linn oli nõus meid vastu võtma,» selgitas Kvarnström.

Korb tunnistas, et ametlikke ja mitteametlikke pöördumisi omavalitsusjuhtidelt on haldusreformi osas talle pidevalt laekunud, kuid seni polnud rahvas omaalgatuslikult allkirju kogunud ja neid isiklikult temani toimetanud.

Vabatahtlikult soovis Nõo ühineda Ülenure ja Haaslavaga. Et Ülenurme läirääkimistest loobus, jäi see liit sündimata ning Nõo vald üksi.

Nüüd on Nõo rahvas seda meelt, et ka pärast haldusreformi ellu viimist võiks Nõo vald jätkata iseseisvana. Seda näitas ka haldusreformiküsitlus, kus ligi 2000 elanikku vastas sundliitmise ettepanekule eitavalt.

Samas ärritas aktiivseid Nõo vallakodanikke, et vabariigi valitsus ei pea rahvaküsitluse tulemustest lähtuma. Et enda soovi ja tahet kinnitada, kogusid «Vali Nõo» aktiivsed liikmed nädala jooksul kokku allkirjad iseseisva Nõo valla toetuseks.

Üllatuslikult kogunes protestiallkirju isegi rohkem kui aprilli lõpus korraldatud sundliitmisküsitlusel. Iseseisvat Nõo valda soovib 2268 inimest.

Protestiallkirjade kogumise eestvedajad Krista Kvarnström, Silver Pastuk, Harri Kubri, Viivi Russak ja Priit Randala andsid täna protestiallkirjad isiklikult Valgas üle riigihalduse minister Mihhail Korbile.

«Ma töötan selle kindlasti läbi ja annan info töögrupis edasi,» viibutas Korb kaustaga, mille vahel seisid Nõo valla iseseisvuse heaks antud üle kahe tuhande allkirja.

Mis puutub eranditesse, siis Korbi sõnutsi on ka see teoreetiliselt võimalik, et pärast haldusreformi ellu viimist jääb Eesti mõni omavalitsus alles, kus on alla viietuhande elaniku.

«Teoreetiliselt on ka võimalik, et Nõo võiks iseseisvana jätkata, aga seda ei otsusta mina ainuisikuliselt, vaid valitsuse töörühm. Kõik, mida ma teha saan, on info edasi anda,» lubas Korb.

Esimene haldusreformi teemaline valitsuse töörühma koosolek leiab aset 1. juunil.