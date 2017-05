Galerii: Tartus algas Lõuna-Eesti läbi aegade suurim korvpalliturniir

Tartu ülikooli spordihoone neli ning Turu tänava spordihoone kaks saali on täna hommikust kuni pühapäeva pärastlõunani hõivatud noorte kossupoiste- ja tüdrukute poolt, kui toimub Salva Basket Cup korvpalliturniir. Et Tartusse on saabunud 50 võistkonda umbes 600 palluriga, on tegemist suurima korvpalliturniiriga, mis Lõuna-Eestis kunagi peetud.