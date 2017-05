Piltuudis: Joel Juht on oma hullumeelsele eesmärgile lähedal

«Jalad on nagu pakud,» tõdes jooksumees mõned kilomeetrid varem Kärde mäest laskudes. Ja tõesti, on ime, et mees nii pika distantsi järel üldse veel jalul on. Ta on järjest jooksnud juba rohkem kui kolm täispikka maratoni. Tempo püsib 5-6 km/h juures. Üsna väsinud on ka tema saateauto juht, kes on samuti varahommikul kella neljast saati istunud 7 km/h liikuva auto roolis.

Vaimastveres liitusid temaga kolm kohalikku jooksunaist. Loodetavasti on sellest abi, et viimased kilomeetrid läbida. Juhti eesmärk on jõuda Jõgevale südaööks. See eesmärk paistab olema realistlik.

Veel teinegi eesmärk on tema ennastsalgaval ettevõtmisel. Ta kogub raha Jõgeva külje all asuva kodukandi Siimusti lastekodule spordiväljaku ehitamiseks. Kõik, kes teda selle eesmärgi saavutamisel toetada soovivad, leiavad juhiseid tema veebilehelt.