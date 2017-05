Tänavune Möö paneb mängu mängud ja Tartus tasuta eribussi

Korraldajad oletavad Emajõelinnas kõige suuremat huvi selle Möö ajal kahe kõige uuema ja suurema mäluasutuse vastu. Seda silmas pidades on käima pandud tasuta eribuss, mis sõidab laupäeval kell 18 - 23 rahvusarhiivi uue peahoone Noora juurest läbi kesklinna ERMi juurde ja tagasi.

Rahvusarhiivi uue peahoone Noora avamisel jätkus külastajaid kõikidele korrustele. / Margus Ansu

ERMis ja Nooras

ERMis toimub kell 16-19 Hurda saalis külastajate konverents, kus ERMi võtmeisikud räägivad sellest, kuidas nad muuseumi tegid ja vastavad uudishimulike küsimustele. Konverentsi lõppemise järel pääseb kell 19-23 tasuta kõigile näitustele: «Uurali kaja», «Kohtumised» ja «Rahvusromantism ajaloo haardes».

Rahvusarhiivi külastajatel on vastvalminud Nooras võimalik avastada eriti mängulisel viisil otsides ja skännides säbrukoode. Iga kood avab nutiseadmes küsimuse, mille kallal nuputada, üllatuseks on kingitused. Maja saab uurida ka giidiga ekskursioonidel, mis algavad fuajeest ning toimuvad kell 19.30, 20.30 ja 21.30.

Rahvusarhiivi fuajees on avatud püsinäitus «Keerdkäigud», mis heidab pilgu Eesti murrangulistesse aastatesse 1917–1920 (kuraator Liina Rebassoo). Fuajees on ka ajutine näitus perekond Zoege von Manteuffeli kogust pärinevatest pärgamentidest, mis jõudsid alles hiljuti rahvusarhiivi (kuraator Lea Teedema).

Noora uurimissaali arvutites ootavad mängimist vanad arvutimängud. Konverentsisaalis on võimalik vaadata kaheosalist filmiprogrammi «Mängud Eesti filmikunstis», mille üks osa on mõeldud suurematele ja teine väiksematele huvilistele. Nooremad arhiivisõbrad saavad õppeklassis jalgu puhata ja värvimisega aega sisustada. Öö lõppakord kõlab Noora aatriumis kell 22.30 Tartu üliõpilaste looduskaitseringi segakoorilt.

Laste ja noorte kultuuriaasta

Möö veebisaidil on kirjas, et mängude valiku on teemaks põhjustanud tänavune laste ja noorte kultuuriaasta.

«Muuseumiöö publik saab teada, milliseid mänge on Eestis läbi aja mängitud, olgu need siis rahvamängud, spordimängud, laua-, tagaajamis-, rolli- või keksumängud. Aga milliseid mänge mängivad erinevad loomad ja linnud? Milliseid pille mängivad muusikud? Millised poliitilised mängud on Eestit läbi ajaloo raputanud? Millised on sõnamängud? Mida mängitakse üksi ja mida mitmekesi? Milliseid mängud olid populaarsed viiekümnendatel, millised üheksakümnendatel, ja millised püsinud muutumatuna juba sadu aastaid? Kuidas me homme mängime?» on veebsaidil loetletud küsimusi, millele huvilised leiavad vastuse muuseumides.

Programmis osalevad kohad on Möö ajal 20. mail kell 18-23 avatud kõigile huvilistele tasuta.

Mööd korraldavad igal aastal muuseumid koos Eesti muuseumiühinguga. Eelmisel korral oli muuseumiöö pealkirjaks «Öös on laineid» ja üle-eelmisel korral «Öös on muusikat». Eelmise aasta Möö ajal tehti Eestis rohkem kui 106 000 muuseumikülastust.