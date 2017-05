Valikuvõimalus: Tartu lähistel on korraga müügis kaks hotelli

Kinnisvaraportaal kv.ee kuulutuses seisab, et Kambja hotelli 17 numbritoas on kohti 50 öömajalisele. Hotelli kõrval olevas restoranimajas on köök, suur ruum pidude korraldamiseks, abiruumid ja toad.

E-kinnistusraamatu andmetel kuulub Kambja hotelli ligi 5000-ruutmeetrine kinnistu kõnealuse majutuskoha rajanud Kindlus Grupp ASile.

Kindlus Grupp ASi juhatuse liikmelt Tamara Jefremovalt ei õnnestunud hotellikompleksi müüki paneku põhjusi teada saada. «Olen Moskvas, ei saa rääkida, siin on väga kallis rändlustasu,» ütles ta telefoni ning lisas enne kõne lõpetamist, et jõuab Tartusse tagasi kahe nädala pärast.

2009. aastal täielikult uuendatud Kambja hotellikompleks on müügis 294 000 euroga.

Kambja külje all asuva hotelli ja restorani hooned pani 1990. aastate alguses püsti tartlase Jüri Lõsaku kütusefirma LMRA, ehitus algas veel rublaajal, 1992. aasta alguses. Ka toona oli kavas sinna hotell rajada.

1993. aastal läks LMRA aga pankrotti, katuse alla saanud hooned müüdi pankrotivarana maha ning pärast seda valitses sel objektil vaikus 2006. aasta teise pooleni, kui Kindlus Grupp hakkas neisse hoonetesse hotelli ja restorani ehitama.

Peale Kambja hotelli on Tartumaal 363 000 euroga müügis ka Elvas 2013. aasta alguses valminud hotell. «Inimesed siin käivad, ei saa kurta, see ei ole müümise põhjus,» ütles hotelli peremees Jüri Kikka. «Lihtsalt aeg teeb oma töö, mul on aastad juba nii kaugel, et ei taha hotelliga enam tegeleda. Põlv jäi kah haigeks.»

Männilinnas Lohu tänaval asuv hotell on müügis läinud sügisest. «Mõni huviline on olnud, aga otsust pole veel keegi teinud,» märkis peremees. «Ega siin pea hotelliga jätkama, maja on selline, et seda võib ka millekski muuks kasutada.»