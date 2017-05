Marek Doronin edendab nüüdsest tudengisporti

Doronini sõnul asus ta spordiliidus tööle alles möödunud nädalal ning elab praegu uude ametisse sisse. «Minu ametinimetuseks on eriprojektide projektijuht. Kuna EASL-il on järgmisel aastal väga palju lisa projekte käsil, siis nad vajasid endale inimest appi. Praegu tutvun vaikselt uue koha ja materjalidega,» sõnas Doronin.

Endise korvpalluri sõnul olid tal peale tippspordist loobumist mõned mõtted, kuidas tööalaselt edasi minna, kuid neist ei saanud asja. «Algselt olid jah teised plaanid, aga need ei teostunud. Lõpuks kuulsin, et spordiliidus vajatakse uut töötajat. Kandideerisin, käisin vestlusel ja nüüd mai algusest töötangi seal,» lausus Doronin.

Eesti Akadeemiline Spordiliit korraldab koostöös liikmete, spordiklubide ja spordialaliitudega Eesti üliõpilaste meistrivõistlusi erinevatel spordialadel.

Liit korraldab iga nelja aasta tagant rahvusvahelisi SELLi mänge. Samuti lähetab liit üliõpilasi suve- ja taliuniversiaadidele ning üliõpilaste maailma- ja Euroopa meistrivõistlustele. Liidu president on Ants Veetõusme ja peasekretär Tarmo Jaakson.

Doronini sõnul jälgis ta televiisori vahendusel ka Tartu Ülikooli tänavusi play-off mänge, kuid saali enam ei jõudnud. «Natukene kahju muidugi, et Tartu finaali ei jõudnud. Aga mis sa teed. Eks tuli meil ka kunagi selline aasta ette. Loodetavasti järgmised 10-15 aastat ei tule enam sellist asja,» lausus Doronin.

Sellist soovi, et tahaks taas ise platsile joosta, tal Tartu mänge vaadates ei olnud. «Mingil perioodil oli küll tunne, et oleks võinud edasi mängida, aga enam ei taha. Olen selle olukorraga juba leppinud ja olen üritanud sellele mitte mõelda. Viimasel ajal on lastega nii palju tegemist olnud, et pole isegi sõpradega enam mängima jõudnud,» rääkis Doronin.