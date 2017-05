Pildid: Tartu külje all põrkasid kokku auto ja mootorratas

Õnnetus juhtus Lohkvas Rõõmu ja Salu tee ristmikul. Rõõmu tee on selles kohas peatee. Kuidas avarii täpselt juhtus, on alles selgitamisel. Mootorratas ja auto on Rõõmu tee peal. Politsei ja päästjad suunasid liikluse Salu tee kaudu ringi.

Kiirabibrigaad tõstis mootorratturi autosse ja pärast lühikest läbivaatust sõitis operatiivmasin koos kannatanuga haigla poole minema.

Sündmuskohal selgitasid politseinikud välja, et Volvo lähenes ristmikule kõrvalteelt. Peateel sõitnud mootorratturi ees alustas Salu teele pööret teine auto, lülitades sisse suunatule. Nähes, et lähenev auto soovib pöörata sellele tänavale, kust tema soovib välja sõita, alustas ta manöövrit. Samal ajal alustas manöövrit ka mootorratuur, kes põikas aeglustavast autost mööda ja kiirendas. Järgnes kokkupõrge.

Kiirabi saabudes oli mootorratast juhtinud mees teadvusel, aga kurtis valu erinevates kehaosades.