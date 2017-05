Kust leida Tartus koolivaheajaks tööots?

Kindlasti on paljud märganud laatadel ja festivalidel üle Eesti telke, kus müüakse jääjooke, kartulispiraale ja suhkruvatti. Tartus tegutsev OÜ Funfood pakub selgi aastal 17-aastastele ja vanematele õpilastele võimalust kasvõi suvi läbi tööd teha. Boonuseks on osaleda festivalidel ja üritustel, nagu Viljandi folk, popkooripidu, Tartu hansapäevad või Õllesummer. Ettevõte ootab sooviavaldusi järgmise nädala keskpaigani.

Raske pole

Funfoodi personalijuhi Sigrit Tilga sõnul on noorte huvi igal aastal olnud väga suur. Ta kinnitas, et siiamaani on kõik hästi hakkama saanud. Töö raskusi ei tohiks valmistada, tuleb vaid jooke, snäkke ja suhkruvatti müüa ning neid ise valmistada. Tilk lisas, et õpe on kohapeal ja varasem kogemus pole tähtis, kuid tuleb kasuks.

Kui palju suveks töötajaid võetakse, personalijuht öelda ei osanud, see sõltub paljuski sellest, kas soov on töötada terve suvi või kuu aega. «Selliseid noori on igal aastal, kes tahavad terve suvi töötada. Samuti on päris palju neid, kes on meil mitu aastat käinud,» lausus Tilk. Seda, kui palju jääjookide ja kartulispiraalide valmistamise-müümise eest makstakse, ta öelda ei tahtnud.

16-aastased ja vanemad saavad suvel taskuraha teenida jäätise müügiga Tartu kesklinnas ja Anne kanali ümbruses. Minimelts Eesti on see aasta toonud Eesti turule koorejäätise, mis ei näe välja nagu tavaline jäätis, vaid koosneb väikestest pallidest. Minimelts Eesti esindaja Katre Teearu loodab suveks leida tööle noori, kes ise tootest vaimustuksid ja seda innuga müüksid. Tunnitasu on kolm eurot, millele saab aktiivse müügiga lisa teenida.

Ka Minimeltsis sõltub see, kui palju noori suveks tööle võetakse, asjaolust, kas soovitakse töötada suvi läbi, kuu või vähem.

Töö kaupluses

Paljud kesklinna kohvikud ütlesid, et neil on suvetöötajad enamjaolt olemas, ent abikäsi otsitakse veel suurtes kaubanduskettides, nagu Selver, Coop, Maxima ja Rimi. Oma töösoovist saab teada anda ettevõtete kodulehel või täita kaupluse infoletis vastav ankeet.

Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats märkis, et noored on kindlasti suureks abiks kiirel suveperioodil, sest nad õpivad üldjuhul ruttu ning huvi Rimis töötamise vastu on neil varasemail aastail olnud suur.

Kui palju suveks töötajaid võetakse, oleneb paljuski sellest, kas õpilased soovivad töötada terve suvi või lühemat aega.

Rimi pakub Batsi sõnul võimaluse korral tööd õpilastele alates 15. eluaastast. Nad saavad teha abitöid, näiteks kaupa lahti pakkida ja riiulitele asetada, ka hinnasilte ja etikette kleepida.

Bats lisas, et praegu otsitakse Tartu kauplustesse eelistatult siiski täisealisi. Nad saaksid täita laialdasemaid tööülesandeid, mis on sarnased tavateenindaja igapäevase tööga, mille hulka kuulub ka kassas töötamine.

Selver eelistab tööle võtta 17–18-aastaseid noori, sest nemad saavad puhkuste ajal kauplustes asendada pea kõikides töödes. Peamiselt on Selver huvitatud noortest, kes soovivad suvel töötada pikemalt kui paar nädalat, võimaluse korral saab töötada terve suve.

Mai algusest on Tartu linna 12–19-aastased noored saanud end kirja panna töömalevasse. Esimesed rühmad täitusid küll paari tunniga, kuid üksikuid kohti veel on. Näiteks linnavälistes rühmades, kus korjatakse marju ja rohitakse. Need, kes soovivad siiski malevarühma, mille kohad on praegu täis, saavad end panna ootenimekirja, sest kohti võib igal ajal vabaneda.