Indiefestil kuuleb nii vanu lemmikuid kui uusi tegijaid

Indiefesti kodumaine peaesineja I Wear* Experiment astub laupäeval Kalevi tänava pargis üles koos keelpilliansambliga ja paneb oma elektroonilise muusika hoopis teistsuguselt kõlama. Päev varem mängib tantsulist muusikat Popidiot. Aasta naisartist 2017 Kadri Voorand musitseerib aga koos Marek Taltsi ja Mihkel Mälgandiga, esinedes ühise nime Kadri Voorand Trio all laupäeval Kalevi tänava pargis.

Lisaks astuvad kodumaiste esinejate seas lavale Jarek Kasar, Põhja Konn, Progress ja teised.

Festivali programm on koostatud nii, et kuulajal oleks võimalus näha nii vanu lemmikuid kui ka avastada uusi tegijaid Eesti muusikamaastikul, alati on esinejate seas ka artistid välismaalt. Kuigi muusikute seas leidub erinevate žanrite esindajaid ning festival ei keskendu rangelt ainult indiemuusikale, siis ühendab esinejaid siiski teatud vabameelsus, iseseisvus ja julgus erineda peavoolust.

Kogu festivali programmi ja esinejatega saab tutvuda ürituse kodulehel indiefest.eu.