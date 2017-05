Tipneri karikas tuuakse suure finaali eel üheks päevaks Tartusse

Tipneri karikas on Eesti jalgpalli üks tähtsamaid auhindu ning sellega autasustatakse karikasarja võidumeeskonda. Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik tervitab Eesti jalgpalliliidu tava tutvustada Tipneri karikat finaalis osalevate klubide kogukondadele ning ta avaldas lootust, et hinnalise karika nägemine innustab paljusid tartlasi sõitma Tallinnasse ning toetama finaalmängus oma linna klubi.

«Tammeka eesmärk on karikasari võita ning selleks peavad meie mehed tundma, et A. Le Coq Arena on üheks mänguks justkui Tammeka kodustaadion,» ütles Tiirik.

Tänavu on Eesti Evald Tipneri nimelise karikavõistluse finaalis vastamisi Tartu JK Tammeka ning FCI Tallinn. Matš toimub laupäeval, 27. mail Lilleküla staadionil.

Finaal saab avavile kell 16, Tartust toimetavad jalgpallisõpru Tallinnasse ja tagasi JK Tammeka fännibussid.

Evald Tipner oli Teise maailmasõja eel üks Eesti tuntumaid jalgpallureid. Väravavaht, kes krooniti 1938. aastal Tallinna VS Spordi koosseisus ka esimeseks Eesti karikavõitjaks. Karikavõistluste auhind kannab Tipneri nime 2012. aastast.