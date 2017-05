Kliinikumi säravad jõud said kiitust ja pai

Esmalt hõikas Tartu Ülikooli Kliinikumi juht Urmas Siigur välja tänavuse kliinikumi preemia laureaadi – Heidi-Ingrid Maaroosi, kes on sisehaiguste arst ning Eesti perearstisüsteemi rajaja, praegune Tartu Ülikooli emeriitprofessor.

Heidi-Ingrid Maaroos märkis oma tänukõnes, et see preemia on talle suur tunnustus, kuna ta ise on olnud kliinikumiga seotud juba üle viiekümne aasta.

«Kui raviga tegelevad kõik haiglad, siis kliinikumi privileeg on tema üliõpilased,» märkis ta. «Ja töö patsientidega on siin alati seotud nii teaduse kui õpetamisega ning ilmselgelt mõjutavad kliinikumist saadud esimesed kogemused üliõpilasi terve nende elu.»

Patsientide lemmikud

Tartu Ülikooli Kliinikum sai 2016. aastal oma patsientidelt 870 kirjalikku arvamust ning Urmas Siiguri sõnul oli valdav osa neist tänu ja kiitus arstidele, kuigi oli ka ettepanekuid ja kaebusi.

Tänuavalduste põhjal osutusid patsientide lemmikarstideks lastekirurg Karin Varik ja neuroloog Epp Heinola.

Väärtustamaks ja tunnustamaks õppejõudude tööd annab kliinikum koostöös Tartu Tervishoiu Kõrgkooliga ning Tartu ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna üliõpilaskoguga välja kaks stipendiumit üliõpilaste hinnangul säravaimale arst-õppejõule ning kaks stipendiumit Tartu Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilaste poolt valitud parimale õendusvaldkonna praktikajuhendajale.

Arstiüliõpilaste lemmikud on kirurgiakliiniku juhataja Urmas Lepner ja hambaarst Priit Niibo.

Arstiüliõpilaste nimel sõna võtnud Laura Zirel ütles, et ta veendub iga päev koolis käies, kui targad inimesed peavad olema need arstid-õppejõud, kes tudengeid õpetavad. «Julgus ja oskus, kuidas ravida, ei tule kosmosest ega ka raamatutest, vaid teilt. Te kõik väärite tunnustust!»

Õendusvaldkonna tudengite seas tehtud küsitluse tulemusel on parimad praktikajuhendajad aga Anni Tammela ja Mirje Jürgenson.

Anni Tammela on mikrobioloogia osakonna laborant ja Mirje Jürgenson töötab kirurgiakliiniku üld- ja plastilise kirurgia osakonnas.

Juhendajaid tänas ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar.

Teadusartiklite tublid autorid

Neinar Seli stipendiumid enim teadusartikleid publitseerinud arst-õppejõududele läksid järgmiselt: kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia pälvis geneetik Katrin Õunap ning kliinikumi viimase aasta teaduspublikatsioonide preemia meestearst Margus Punab.

2011. aastast alates annab kliinikum välja preemiat ka parimale ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklile. Preemia eesmärk on toetada ainsa emakeelse meditsiiniteadusliku ajakirja jätkusuutlikust ning arendada eestikeelset teaduskeelt.

Tänavu said selle preemia Kaja Rahu ja Mati Rahu artikli «Tšernobõli veteranide Eesti kohortuuring: vähihaigestumus 1986–2012 ja suremus 1986–2014».