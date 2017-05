Korruptsioonis süüdi mõistetud Fjodor Plešankovi volitused Kallaste volikogus lõppesid

«Fjodor Plešankov kaotas mandaadi ja lahkus volikogust, sest tema volitused lõppesid ennetähtaegselt seoses süüdimõistmisega,» ütles Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader.

Kallaste 9-liikmelise linnavolikogu uueks esimeheks kandideerisid aseesimees Liidia Opikova ja volikogu liige Jaak Üprus. Neist esimene kuulub koalitsiooni ja teine opositsiooni.

Uus esimees jäi valimata

Reedesel istungil jäi uus volikogu esimees aga valimata. «Üks volikogu liige puudus ning valimisel jagunesid hääled võrdselt, neli volikogu liiget pooldas üht ja neli liiget teist kandidaati,» selgitas Jekaterina Aader.

Järgmise istungi aeg pole veel kindel, uus esimees peaks selguma kas 26. või 29. mail. Seni täidab volikogu esimehe ülesandeid aseesimees Liidia Opikova.

Kallaste volikogu endise juhi Fjodor Plešankovi (68) süüdimõistmine korruptsioonis jõustus aprilli keskel, sest riigikohus ei võtnud tema kaitsja kaebust arutusele.

Kuna riigikohus vandeadvokaat Margo Lemetti kassatsioonkaebust arutusele ei võtnud, siis jäi samaks Plešankovi süüasjas Tartu ringkonnakohtus langetatud otsus.

Mullu oktoobri lõpus tühistas ringkonnakohus Tartu maakohtu varasema otsuse ja mõistis Plešankovile rahalise karistuse 8600 eurot ehk neli korda suurema rahalise karistuse, kui varem maakohus.

Eelmise aasta juulis tunnistas maakohus Plešankovi süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadvas rikkumises eriti suures ulatuses ning mõistis talle rahalise karistuse 2150 eurot.

Huvide konflikt

Süüdistuse kohaselt osales ja hääletas parteitu Plešankov huvide konflikti olukorras Kallaste linnavolikogu istungitel otsuste poolt, mis olid muuhulgas seotud ASi Kallaste Kalur kinnistutega.

Kriminaalasja raames kogutud tõendid viitavad sellele, et ta rikkus toimingupiirangut üle poole miljoni euro ulatuses.

Kohus leidis, et kuigi Plešankovile ei saa ette heita samme, mis tehti Kallaste linna arendamiseks, ei saa kõrvale vaadata ka sellest, et süüdistatav oli samal ajal nii Kallaste linnavolikogu esimees kui ka ASi Kallaste Kaluri juhatuse liige ning on olemas seos linna ja Kallaste Kaluri huvide vahel.