Ihastes läheb pindamisele ligi kolm kilomeetrit tänavaid

Ihaste linnaosa tänavate pindamise hanke võitis AS Eesti Teed pakkumusega 58 169 eurot.

Kahekordne pindamine tehakse kava kohaselt E. Wiiralti tänaval, aga ka Lõuendi tänava Lammi-Kasesalu lõigus, Ihaste põik tänava Lammi-Ihaste tee lõigus, Põhjatamme tänava Pallase-Männimetsa lõigus ja Kiigemäe tänava Põhjatamme-Männimetsa lõigus.

Tartu abilinnapea Valvo Semilarski nentis, et pindamine on üks meetod, mis aitab teekatet säilitada ja pikendada selle eluiga. Ta ei salanud, et sellist meetodit kasutatakse majanduslikel kaalutlustel: «Pinnates jõuame rohkem tänavaid remontida.»

Ta märkis, et sellist metoodikat kasutatakse tänavatel, mis alles ootavad sademeveetorustiku ehitust. Sellise torustiku rajamine looks võimaluse ehitada lõplik teekate.

Semilarski sõnas, et koostöös sademeveetorustikke rajava Tartu veevärgiga on tänavu kavas uus asfaltkate panna mitmele tänavale. Näiteks Vaksali, Soinaste ja Tähe.

Semilarski lisas, et uus asfaltkate on kavandatud ka Vabaduse puiesteele, ka Puiestee ja Jaama tänavale, samuti Narva maantee tõusule ning veel mõõnele tänavale. Selleks on raha kavandatud linna lisaeelarvesse.

Nendel tänavatel freesitakse vana asfaltkate ja pannakse kiiresti asemel uus.