Tartu haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma ütles, et see uus käimla vajab veel lõpetamist ja vaja on leida ka selle hooldaja. Tema sõnul on plaan käimla kasutamiseks avada juuni alguses.

Käimla on disainitud Tartus, selle kasutamine hakkab olema tasuta.