Tammeka sõidutab huvilised võileivahinnaga karikafinaali vaatama

Koostöös toetajatega maksab reis vaid viis eurot – see raha sisaldab edasi-tagasi sõitu ning ka mängupileteid, mis eraldatakse Eesti jalgpalliliidu poolt. Tammeka kommertsjuht Kalle Paas avaldas lootust, et ehk õnnestub Tallinnasse lähetada kuus bussitäit ehk 300 meeskonna toetajat. Oodatud on kõik, kellele Tartu jalgpall korda läheb.

«Tahame inimestele pakkuda taskukohase hinnaga unustamatut elamust, see on Tartu jalgpalli suursündmus ja suur võimalus,» ütles Paas.

Bussid Tallinna poole asuvad Tamme staadioni juurest teele 27. mail kell 11, kohale jõudes on üle kahe tunni aega, et enne finaali avalööki osa saada staadionil aset leidvast jalgpallifestivalist ja kaasa elada naiste finaalmatšile. Tammeka klubi noormängijad ja nende pereliikmed saavad reisile registreeruda oma treeninggruppide treenerite kaudu, kõik teised saavad seda teha Tammeka kodulehe vahendusel.

Peaks Tammeka karika Tartusse tooma, kaasneks sellega ka koht Euroopa liiga eelringis ning pisut enam kui 200 000 eurone preemia Euroopa jalgpalli katusorganisatsioonilt UEFA. Tammeka on meistriliiga hooaja avamängus FCIst jagu saanud, kuid antakse aru, et karika võitmiseks tuleb endast anda kõik ja enamgi veel. «Kuid finaalis saab meeskonnal olla vaid üks eesmärk, muidu pole mõtet minna finaali mängimagi,» oli Kalle Paas konkreetne.

Tartu klubidest mängis viimati karikafinaalis FC Santos, kes jõudis sinna kolm aastat tagasi, üheksa aasta eest pääses karika nimel heitlema JK Maag Tammeka. Mõlemal puhul tuli tartlastel pealinnaklubid paremust tunnistada, Santos jäi alla FC Levadiale ja Maag Tammeka FC Florale.

Karikavõistluste võidutrofeed ehk Evald Tipneri nimelist karikat saavad Tartu jalgpallihuvilised lähemalt uudistada 24. mail, kui see tuuakse üheks päevaks Tallinnast Taaralinna ning seatakse vaatamiseks üles Kvartali kaubanduskeskusesse.